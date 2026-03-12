Arrestato 27enne | pistola droga e carabina rubata

Un uomo di 27 anni è stato fermato a Monza con una pistola, una carabina rubata e droga. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno trovato anche materiale legato allo spaccio. L’arresto è avvenuto dopo che il giovane aveva minacciato e picchiato una persona in una zona centrale della città. Le autorità hanno eseguito le verifiche e sequestrato le armi e la sostanza stupefacente.

Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Monza per rapina aggravata e detenzione di stupefacenti, dopo aver minacciato una vittima con un’arma e picchiandola in un punto strategico della città. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta non solo di sostanze illecite, ma anche di armi da fuoco rubate e oggetti pericolosi trovati nell’abitazione del sospetto. L’episodio si è verificato nella serata di martedì all’interno di un noto fast food situato in viale Lombardia, dove un ragazzo di 22 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani che lo hanno colpito al volto e privandolo del suo smartphone. La polizia di Stato è intervenuta immediatamente sul luogo dell’accaduto, avviando un’indagine che ha permesso di localizzare il telefono rubato e risalire all’autore principale dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

