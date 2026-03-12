Armi da guerra in festa | condanna per il turco

Durante la festa di Santa Rosa a Viterbo, due cittadini turchi sono stati arrestati con l'accusa di possedere armi da guerra pesanti. La polizia ha intercettato e fermato i due uomini nel centro storico, trovandoli in possesso di armamenti illegali. L'intervento è avvenuto durante i festeggiamenti, senza che la manifestazione fosse coinvolta direttamente. La vicenda ha portato all'arresto dei due stranieri.

Nel cuore di Viterbo, la festa in onore di Santa Rosa ha l'arresto di due cittadini turchi in possesso di armamenti pesanti. Baris Kaya è stato condannato a tre anni e quattro mesi per detenzione illegale di armi da guerra scoperte in un bed & breakfast sul percorso della processione. L'intervento delle forze dell'ordine è scaturito dall'allarme lanciato dal proprietario della struttura ricettiva situata su via Santa Rosa, proprio davanti alla chiesa dedicata alla patrona. La scoperta di una mitraglietta Tokarev, due pistole Browning e numerosi caricatori ha inizialmente fatto temere un attentato contro la folla radunata per il trasporto della Macchina.

