Armi caricate su un treno a Piombino presidio di Usb alla stazione di Calambrone | No alla guerra | Video

Una protesta si svolge alla stazione di Livorno Calambrone, dove il sindacato Usb ha organizzato un presidio per bloccare un treno con armi caricate a bordo. I manifestanti gridano “No alla guerra” e chiedono di fermare il convoglio, che secondo quanto riferito trasporta un “carico di morte” destinato ad attraversare il territorio. La manifestazione coinvolge attivamente i presenti alla stazione.

Il sindacato protesta per "l’ennesimo carico di morte che transita nel nostro territorio", il materiale bellico è stato scaricato nella giornata di mercoledì 11 marzo al porto di Piombino “Fermiamo il treno della morte”. Il sindacato Usb ha dato il via in queste ore ad un presidio alla stazione di Livorno Calambrone per protestare contro “l'ennesimo carico di morte che transita nel nostro territorio”. Nella giornata di mercoledì 11, infatti, secondo quanto riportato dal sindacato “una nave del ministero della Difesa ha scaricato una enorme quantità di materiale bellico, decine di mezzi militari e container contenenti, probabilmente, esplosivo, nel porto di Piombino. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Armi sulla nave Capucine a Piombino, la denuncia di Donne in Nero e M5s: "No alla trasformazione di porti civili in hub di guerra"A segnalarne l'arrivo era stato il coordinamento Donne in Nero di Piombino il giorno prima dell'attracco nello scalo cittadino della nave Capucine,...

Approfondimenti e contenuti su Armi caricate

Discussioni sull' argomento Droni Shahed, cosa sono le armi prodotte in Iran e in quali guerre si utilizzano; La corte d’appello dichiara incostituzionale il divieto della DC su alcune riviste di armi; Riusciranno i campioni in carica di Ohtani, il Giappone, a tenere a bada gli Stati Uniti, fortemente favoriti?; I Porti non sono arsenali.

Livorno, armi caricate su un treno a Piombino: presidio USB a CalambroneLIVORNO. Nella giornata dell'11 marzo, come anticipato dal Tirreno nell’edizione cartacea del 12 marzo, il porto di Piombino è stato teatro di un’operazione che ha sollevato forti polemiche tra lavora ... msn.com

radís lunatíca Voi caricate le armi Che altri dovranno sparare E poi vi sedete e guardate Mentre il conto dei morti sale E voi vi nascondete nei vostri palazzi Mentre il sangue dei giovani Scorre dai loro corpi. (Bob Dylan, P - facebook.com facebook