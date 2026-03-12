Aree rurali arriva un milione Maxi bandi per il rilancio

Un milione di euro sono stati destinati alle aree rurali toscane, tra cui il Chianti, attraverso maxi bandi mirati a promuovere lo sviluppo locale. Le risorse sono state messe a disposizione per sostenere progetti di rilancio e valorizzazione del territorio, coinvolgendo enti e imprese locali. L’obiettivo è favorire iniziative che possano rafforzare l’economia e l’identità delle zone rurali della regione.

Quasi un milione di euro per rilanciare le aree rurali toscane, tra cui il Chianti, e scommettere sul territorio. Saranno presentati oggi alle 18 all'Auditorium Chianti Banca a San Casciano i due bandi per piccole imprese non soltanto agricole, ma per tutto un vero e proprio ecosistema economico che prova a rigenerarsi partendo dalle sue radici rurali. È questo l'obiettivo del Gruppo di Azione Locale Gal Start, che ha messo in campo due nuovi bandi cofinanziati dall' Unione Europea per sostenere micro e piccole imprese in un'area molto vasta che parte del Chianti e che abbraccia Mugello, Valdisieve e Val di Bisenzio. La dotazione finanziaria complessiva sfiora il milione di euro, suddivisa in due direttrici precise.