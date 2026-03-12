Arcaico & Romantico | una mostra tra porcellane che sembrano tessuti e vasi ancestrali

Dal 14 al 20 marzo, nello spazio espositivo Rebù in via Giorgio Regnoli 52 a Forlì, si tiene la mostra d’arte contemporanea “Arcaico & Romantico - trame di terra e porcellana”. L’esposizione, organizzata dall’Associazione Regnoli41, presenta porcellane che richiamano tessuti e vasi con elementi ancestrali, offrendo un’ampia gamma di pezzi che uniscono tradizione e creatività. La mostra è aperta al pubblico durante tutta la settimana.

Dal 14 al 20 marzo, nello spazio espositivo Rebù in via Giorgio Regnoli 52 a Forlì, è visitabile la mostra d'arte contemporanea "Arcaico & Romantico - trame di terra e porcellana" organizzata dall'Associazione Regnoli41. Si tratta dell'esposizione di una ventina di opere di porcellana e gres realizzate da due artiste, Aida Bertozzi e Cristina Ricci, con tecniche e materiali diversificati. I pezzi in mostra di Aida Bertozzi, declinati al "Romantico", sono il risultato di una trasformazione della porcellana che perde la sua rigidità minerale per diventare, un corpetto ricamato, una pochette all'uncinetto, un cappellino floreale e altri accessori nel segno della femminilità.

