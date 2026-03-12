Aquile in amore

Le aquile sono state avvistate in diverse zone, attirando l'attenzione di appassionati e osservatori. Queste grandi rapaci vengono spesso segnalate mentre sorvolano aree naturali o si posano su rocce e alberi. Le loro attività si verificano in momenti e luoghi diversi, attirando l'interesse di chi si dedica all'osservazione della fauna selvatica.

Alle sortite cittadine dei cinghiali siamo ormai abituati. Come ai raid sempre più frequenti dei lupi tra greggi e fattorie. ll duello amoroso tra due aquile reali sui tetti delle case invece ci mancava, segno incontestabile delle tante sorprese che la natura può ancora a regalarci. È successo l'altra sera a Chiavenna, terreno neutro scelto da due esemplari maschi in amore che hanno lasciato le alte cime della Val Bregaglia per sfidarsi sui tetti delle case. Uniche armi consentite: rostri e artigli. La singolar tenzone non è passata inosservata. Sul posto sono intervenuti sindaco e la polizia provinciale, spettatori di un duello mai visto a quote così basse.