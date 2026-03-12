Il centro sociale Aq16, situato nell’immobile di proprietà comunale in via Fratelli Manfredi a Reggio Emilia, occupa lo spazio senza alcun titolo legale riconosciuto. L’occupazione, che dura da 23 anni, è stata dichiarata priva di validità giuridica. La questione riguarda la permanenza del centro nell’immobile, senza che siano stati presentati documenti ufficiali che giustifichino la presenza.

Il centro sociale Aq16, situato nell’immobile di proprietà comunale in via Fratelli Manfredi a Reggio Emilia, è stato ufficialmente definito privo di qualsiasi titolo giuridico per la sua occupazione. L’amministrazione locale ha confermato l’assenza totale di convenzioni, permessi o accordi formali che regolino l’uso dello spazio da oltre ventitre anni e mezzo. Di fronte a questa ammissione, il gruppo di Fratelli d’Italia ha richiesto con forza lo sgombero immediato della struttura, definendo la situazione come un caso di illegalità protratta nel tempo. La questione non riguarda solo la legittimità dell’occupazione, ma tocca il cuore della sicurezza pubblica e della responsabilità istituzionale verso i giovani che frequentano il luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aq16: 23 anni di occupazione senza titoli giuridici

