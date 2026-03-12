Oggi si tiene un incontro in Piazza con la nuova presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche, Livia Ottolenghi. Durante l’appuntamento, si parlerà di come promuovere la conoscenza del contributo degli ebrei italiani nel nostro Paese. L’evento vede la presenza di rappresentanti delle diverse comunità e si svolge in un contesto di confronto pubblico.

«Promuovere la conoscenza del contributo che gli ebrei italiani hanno dato e continuano a dare al nostro Paese». Un percorso che, nelle intenzioni della nuova presidente dell’UCEI, dovrà rafforzare il dialogo con le istituzioni e con la società civile in un momento segnato da nuove tensioni e da una crescente attenzione al tema dell’antisemitismo. Attacchi con droni sulla base italiana di Erbil in Iraq. Non ci sono feriti. L’escalation non si ferma WhatsApp per under 13: arrivano gli account gestiti dai genitori. Ecco come attivarli © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Appuntamento in Piazza con la nuova presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche Livia Ottolenghi

Articoli correlati

Leggi anche: Livia Ottolenghi eletta presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane. Gli auguri di Gualtieri

Ucei, Livia Ottolenghi eletta nuova presidente(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ha eletto Livia Ottolenghi nuova presidente dell’Ucei.

Contenuti utili per approfondire Livia Ottolenghi

Temi più discussi: Antisemitismo, Livia Ottolenghi: Gli ebrei in Italia vivono bene solo grazie alle forze dell’ordine; ANTISEMITISMO – Il rapporto annuale del Cdec, la legge in aula - Moked; Dalla politica all’economia fino all’attualità: l’agenda settimanale di Affaritaliani dal 2 al 7 marzo; Antisemitismo Livia Ottolenghi | Gli ebrei in Italia vivono bene solo grazie alle forze dell’ordine.

Appuntamento in Piazza con la nuova presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche Livia OttolenghiPromuovere la conoscenza del contributo che gli ebrei italiani hanno dato e continuano a dare al nostro Paese. panorama.it

Antisemitismo, Livia Ottolenghi: «Gli ebrei in Italia vivono bene solo grazie alle forze dell’ordine»La nuova presidente dell’UCEI denuncia il clima di insicurezza e difende il Ddl contro l’antisemitismo: «I voti contrari fanno male». panorama.it

Livia Ottolenghi, nuova presidente Ucei, denuncia l’aumento dell’antisemitismo in Italia e rilancia dialogo, formazione e tutela delle comunità ebraiche. facebook

"La situazione non è tranquilla: dai luoghi di culto alle scuole gli ebrei vivono sotto scorta". Lo afferma la nuova presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Livia Ottolenghi. #ANSA x.com