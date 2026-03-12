Approvata la modifica del regolamento per la gestione digitale delle sedute consiliari

Durante la seduta del consiglio comunale di Casapulla, avvenuta il 3 marzo, è stata approvata una modifica al regolamento che disciplina le sedute in modalità digitale, includendo aspetti relativi a videoconferenze e modalità miste. La decisione riguarda le regole per la gestione delle assemblee consiliari svolte in forma sincrona attraverso il sistema digitale. La modifica interessa le procedure e le modalità di svolgimento delle sedute.

Novità a Casapulla per quel che riguarda il consiglio comunale. Durante la seduta dell'Assise dello scorso 3 marzo è stata approvata la modifica e l’integrazione del regolamento per la disciplina delle sedute in modalità sincrona (videoconferenza o mista) e per l’utilizzo del sistema di automazione delle sedute consiliari. Il provvedimento è stato portato inizialmente in commissione Statuto e Regolamento e successivamente approvato in consiglio comunale con voto unanime. L’aggiornamento regolamentare consente di operare con maggiore serenità e sicurezza, assicurando continuità e correttezza nelle attività consiliari anche in modalità digitale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

