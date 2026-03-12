Apple e Gigi due cagnolini-medico | La pet therapy fa bene in geriatria

Apple e Gigi, due cagnolini medici, entrano nel reparto di geriatria dell’ospedale Santa Maria Annunziata, scodinzolando mentre si dirigono verso l’ascensore. La loro presenza è parte di un progetto di pet therapy che coinvolge il personale sanitario e i pazienti anziani, e mira a offrire supporto emotivo e comfort a chi si trova in strutture di cura.

di Manuela Plastina Apple e Gigi entrano scodinzolando dall’ingresso del Santa Maria Annunziata e si dirigono verso l’ascensore. Conoscono la strada per arrivare al reparto di Medicina D geriatria e sanno che devono fermarsi in sala di attesa e iniziare il loro impegno: trascorrere tempo con i pazienti. Apple è un labrador femmina, Gigi un barboncino toy e sono i cani degli interventi assistiti con gli animali scelti dall’associazione istruttori educatori cinofili italiani per fare questo prezioso servizio al Santa Maria Annunziata. Entrano in ospedale tutti i martedì pomeriggio, accompagnati dalla loro istruttrice umana in una seduta settimanale di benessere da donare ai pazienti della geriatria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

