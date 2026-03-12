Un ex burocomunista fa appello affinché a Venezia non venga messa a tacere l’arte, anche quella considerata dittatoriale. Secondo lui, il problema non riguarda la libertà artistica, ma l’arte di stato. Il ministro Alessandro Giuli ha condiviso questa posizione, sottolineando che la questione riguarda più che altro le modalità di controllo e gestione delle espressioni artistiche.

Il problema non è la libertà dell’arte, ma l’arte di stato. In questo senso ha perfettamente ragione il ministro Alessandro Giuli. Il padiglione che aprirà i battenti il 9 maggio prossimo non è della Russia, è di Putin, che ha scritto in Ucraina la sua Guernica a lettere di sangue e opprime l’arte e gli artisti come d’uso da quelle parti. Sul diritto all’autonomia di una fondazione di arte e cultura da direttive di stato non si può che dare ragione al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, più o meno per gli stessi motivi: lo stato che non deve opprimere non può nemmeno censurare un ente che sceglie il dialogo a oriente a tutti i costi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Appello da un ex burocomunista, non si zittisca l’arte a Venezia, neppure quella dittatoriale

