La politica si è unita in un appello bipartisan per cercare di salvare la Hoepli, la società editoriale e libraria che ieri ha deciso la liquidazione volontaria durante l’assemblea dei soci. La richiesta arriva da rappresentanti di diverse forze politiche che chiedono interventi concreti per evitare la chiusura dell’azienda. La decisione di liquidare la società ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e la comunità locale.

È bipartisan la richiesta della politica per arrivare a una soluzione e salvare la società editoriale e libraria Hoepli di cui ieri l’assemblea dei soci ha deciso la liquidazione volontaria. Secondo il capogruppo del Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino, tutte le istituzioni dovrebbero "fare un “ tavolo Hoepli “ per salvare una realtà che, come hanno sottolineato in molti, tra cui Ferruccio De Bortoli, è molto più di una libreria: si tratta di una fucina culturale che non può e non deve chiudere". Il Pd al Consiglio comunale ha volto ringraziare "tutti i lavoratori e le lavoratrici di Hoepli dagli editori ai librai e tutti coloro che hanno lavorato in questi anni per il loro prezioso contributo alla diffusione della cultura ed esprimiamo inoltre vicinanza e solidarietà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appello bipartisan per salvare la Hoepli

