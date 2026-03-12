Appello all’unità di Meloni sì di Calenda e Magi Pd di nuovo allo sbando per la propaganda di Schlein

L’opposizione risponde all’appello della premier Meloni, con alcuni membri che si mostrano favorevoli all’unità su temi come la guerra in Iran e la crisi internazionale. Calenda e Magi hanno espresso sì, mentre il Pd sembra ancora diviso, dopo alcune tensioni legate alla propaganda di Schlein. La situazione politica resta movimentata e in evoluzione.

Arrivano alcune risposte positive da parte dell’opposizione all’appello della premier Giorgia Meloni all’unità di fronte alla guerra in Iran e alla crisi internazionale. Carlo Calenda ha definito «doveroso accettare l’invito», Riccardo Magi ha parlato di «disponibilità» e, soprattutto, l’eurodeputata dem Pina Picierno ha sollecitato un «incontro urgente». Picierno prende le distanze da Schlein. «Abbiamo davanti a noi una delle crisi geopolitiche e strategiche più importanti degli ultimi decenni, una crisi che può cambiare il voto del Mediterraneo e delle nostre economie. Governo e opposizione si incontrino urgentemente, uscendo da una campagna elettorale permanente fatta di polarizzazione e attacchi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

