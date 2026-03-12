AouM | RSU rifiuta protocollo telecamere chiede sicurezza

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche ha annunciato di non aver firmato il protocollo d’intesa riguardante l’installazione di telecamere nei pronto soccorso, un accordo stipulato tra la direzione aziendale e la questura di Ancona. La RSU chiede invece maggiore attenzione alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche ha comunicato di non aver mai firmato il protocollo d'intesa sull'installazione di telecamere nei pronto soccorso, un accordo stipulato tra la direzione aziendale e la questura di Ancona. Questo disallineamento evidenzia una frattura nelle relazioni interne all'AouM, dove le esigenze di sicurezza del personale sanitario non sono state soddisfatte da misure che i sindacati considerano insufficienti e imposte senza il loro consenso formale. L'assemblea dei lavoratori ha fatto emergere richieste ben più articolate rispetto alla semplice installazione di dispositivi di videosorveglianza, evidenziando come la sicurezza debba essere affrontata con interventi strutturali e investimenti sul personale piuttosto che con soluzioni comunicative.