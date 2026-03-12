Gli Aosta Bugs hanno vinto il primo Campionato Italiano di Baseball5 Elite, battendo i Lombardia Braves al PalaMazzalovo di Montebelluna. La finale si è conclusa con la loro vittoria, confermando il titolo di campioni d’Italia 2026. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, con gli Aosta Bugs che sono emersi come vincitori.

Al PalaMazzalovo di Montebelluna si è conclusa la prima edizione del Campionato Italiano di Baseball5 Elite, dove gli Aosta Bugs hanno superato i Lombardia Braves per laurearsi campioni d’Italia 2026. L’evento, svoltosi l’8 marzo, ha anche lo svolgimento del 4° Trofeo Internazionale Marca Trevigiana, con vittoria della squadra Lituania A e una partecipazione che ha coinvolto circa 140 atleti in due giorni di gare intense. La manifestazione non è stata solo un semplice torneo sportivo, ma un momento di aggregazione che ha unito istituzioni locali, società organizzatrici e federazioni nazionali nel contesto delle Prealpi trevigiane. La presenza massiccia di studenti dell’Istituto Einaudi ha evidenziato come questa disciplina emergente stia trovando terreno fertile tra le nuove generazioni del territorio veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta Bugs campioni d’Italia: il trionfo del Baseball5

