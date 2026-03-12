Antonino Valenti Top ‘laura Owens’ | Guida completa

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il gioco di texture: come il tessuto wrinkle e le righe definiscono la silhouette. L’analisi visiva del top ‘Laura Owens’ rivela un approccio progettuale basato su un contrasto materico netto. Il corpo principale del capo è realizzato in un tessuto con effetto “wrinkle” (increspato), caratterizzato da una superficie strutturata che rompe l’uniformità della stoffa, conferendo al capo un aspetto vissuto e dinamico. Antonino Valenti Top 'Laura Owens' Le righe orizzontali, alternate tra bianco e blu navy, non appaiono come semplici stampati superficiali ma sembrano essere parte integrante della tessitura stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

