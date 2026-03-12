Antonino Valenti indossa un abito lungo chiamato ‘mariko Mori’ e si chiede se ne valga la pena. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardante link di affiliazione, spiegando che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore. La nota è inserita per informare sulla natura commerciale del contenuto.

La natura del tessuto misto viscosa. L'analisi tecnica dell'abito 'Mariko Mori' di Antonino Valenti deve partire dalla composizione del materiale, identificata come un misto a base di viscosa. Questo tipo di fibra sintetica o semi-sintetica è rinomata per la sua capacità di seguire le forme del corpo con una fluidità naturale, offrendo al contempo una sensazione di freschezza estiva.

© Ameve.eu - Antonino Valenti Abito Lungo ‘mariko Mori’: Ne vale la pena?

