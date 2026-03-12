Anna Trocker incredula | Ero molto tesa ma sono veramente soddisfatta delle due manche

Anna Trocker ha vinto lo slalom gigante dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026 a Narvik. La gara si è conclusa per dispersione, con Trocker che ha espresso soddisfazione dopo aver superato le due manche. La sciatrice si è detta molto tesa prima della gara, ma ha comunque ottenuto il risultato. La competizione si sta svolgendo nella località norvegese di Narvik.

Anna Trocker ha vinto per dispersione lo slalom gigante valevole per i Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, in corso di svolgimento nella località norvegese di Narvik. La giovane altoatesina ha conquistato con pieno merito il primo titolo iridato della carriera a livello juniores, dopo la medaglia d'argento ottenuta nei giorni scorsi insieme a Ludovica Righi nella combinata a coppie. La diciassettenne azzurra, che si è già tolta la soddisfazione di fare il suo debutto in Coppa del Mondo e ai Giochi Olimpici nel corso dell'inverno corrente, ha sfoderato una prestazione eccezionale tra i pali larghi dominando la prima manche e ampliando ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici nella seconda discesa grazie ad una solidità tecnica e soprattutto mentale davvero notevole.