Aniene a rischio | batteri e scarichi bloccano il Tevere

Un monitoraggio biennale ha evidenziato che l’Aniene è contaminata da livelli elevati di batteri fecali e scarichi abusivi, mettendo a rischio la qualità delle acque del Tevere. La presenza di questi inquinanti riduce la possibilità di rendere balneabile il fiume e rappresenta un problema concreto per la tutela ambientale della zona. La situazione richiede interventi immediati per garantire la salubrità del corso d’acqua.

Il sogno di un Tevere balneabile incontra una barriera insormontabile nell’Aniene. Un monitoraggio biennale ha rivelato livelli critici di batteri fecali e scarichi abusivi che compromettono la salubrità del corso d’acqua principale. Dati raccolti tra Roma, Tivoli, Subiaco e Vicovaro mostrano come l’inquinamento dell’affluente minacci direttamente i piani di riqualificazione della Capitale. La presenza massiccia di contaminanti rende impossibile qualsiasi progetto di balneazione immediata. L’Aniene: il tallone d’Achille del piano per il Tevere. Professionisti incaricati da Comune, Città Metropolitana e Regione lavorano per rendere il fiume principale adatto al bagno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aniene a rischio: batteri e scarichi bloccano il Tevere Articoli correlati Maltempo: a Roma 1.170 interventi per danni d’acqua, fiumi Tevere e Aniene monitoratiDalla mezzanotte del 3 gennaio, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma hanno effettuato un impressionante totale di 1. Leggi anche: Continua a piovere a Roma: chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta, esonda il fiume Aniene