L’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze utilizza una nuova tecnica angiografica senza contrasto iodato, impiegando invece anidride carbonica. Questa procedura riduce i rischi per i reni rispetto ai metodi tradizionali. La scelta di questa tecnologia rappresenta un passo avanti nelle pratiche di imaging medico, offrendo un’alternativa più sicura per alcuni pazienti. La struttura si distingue così per l’adozione di tecniche innovative nel settore sanitario.

Firenze, 12 marzo 2026 – L’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze si conferma all’avanguardia in ambiti come quello della tecnica angiografica con anidride carbonica, impiegata come mezzo di contrasto in alternativa al contrasto iodato. Una soluzione che riduce i rischi per i reni e permette di operare in sicurezza anche pazienti che in passato non potevano essere trattati. L’innovazione ha aperto una vera e propria frontiera della medicina e che nel 2025 ha raggiunto un traguardo significativo: la chirurgia vascolare di Torregalli ha superato i 2000 casi trattati con questa tecnica, utilizzata per la prima volta nel 2014. Più sicurezza per i pazienti con problemi renali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Angiografia senza contrasto iodato, meno rischi per i reni grazie all’anidride carbonica

Articoli correlati

Ospedale di Terni, chirurgia vascolare con anidride carbonica e senza mezzo di contrastoEseguiti i primi interventi al Santa Maria: “Una possibilità innovativa che rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza delle procedure...

Controlli in via Piave. Sorpreso con una pistola ad anidride carbonica. Denunciato un ventenneGirava con una pistola ad anidride carbonica, dotata di un caricatore con proiettili di gomma e proiettili urticanti.

Tutto quello che riguarda Angiografia senza contrasto iodato meno...

Discussioni sull' argomento All’ospedale di Terni una nuova tecnica per la chirurgia aortica: più sicura e mirata; Nuova tecnica all'Ospedale di Terni per la chirurgia aortica: impiegata l'anidride carbonica come mezzo di contrasto.

Ospedale di Terni innovativo: intervento aortico con anidrite carbonica senza mezzo di contrastoAncora interventi innovativi all’ospedale di Terni. La Chirurgia vascolare del Santa Maria, diretta dal dottor Paolo Ottavi, in collaborazione con la Radiologia interventistica diretta dal dottor Mass ... umbria24.it

Terni, anidride carbonica al posto del mezzo di contrasto iodato: adottata per la chirurgia mini invasiva aortica all'ospedale Santa MariaL'utilizzo dell’anidride carbonica (CO?) al posto del mezzo di contrasto iodato: una possibilità innovativa che rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza delle procedure diagnostiche e ... corrieredellumbria.it