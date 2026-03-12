Andreazzoli svela su Spalletti | A Luciano piace avere squadre con possesso palla Gli ho detto questa cosa su Vlahovic

In un’intervista, Andreazzoli ha raccontato di aver parlato con Spalletti riguardo alle preferenze di quest’ultimo nel modo di giocare, specificando che a Luciano piace che le squadre abbiano il possesso palla. Ha anche menzionato di aver condiviso alcune osservazioni su Vlahovic durante il nostro confronto, offrendo un’idea delle conversazioni tra i due tecnici. La discussione si è concentrata sugli approcci tattici e sui giocatori.

Andreazzoli in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport ripercorre la sua esperienza con Spalletti a Udine e parla anche di Spalletti. Cosa ha detto. Il percorso di Andreazzoli nel mondo del calcio è la testimonianza di come la competenza, unita a una visione comune, possa scalare ogni categoria. Iniziata tra i dilettanti nel 1985, la sua carriera ha trovato la svolta definitiva grazie al legame indissolubile con Luciano Spalletti. I due, compagni di stanza a Coverciano, hanno costruito un sodalizio tecnico e umano basato su una promessa mantenuta: quella di condividere le panchine più prestigiose d'Italia, da Udine a Roma. Il segreto del successo di questa coppia risiede in una filosofia condivisa: l'amore per il calcio propositivo.