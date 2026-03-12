Andrea Delmastro smonta la piddina in tv | Vedi queste persone dietro di me?

In un intervento televisivo, Andrea Delmastro ha commentato la separazione delle carriere, affermando che l'obiettivo è garantire ai figli un processo equo, già stabilito dalla normativa. Durante l'intervento, ha anche rivolto un'osservazione alle persone presenti dietro di lui, senza approfondire ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata sulle modifiche legislative legate al sistema giudiziario e alle tutele processuali.

"Con la separazione delle carriere vogliamo semplicemente consegnare ai nostri figli un giusto processo, delineato già dall'art. 111 della Costituzione, che si svolge in parità processuale di fronte a un giudice terzo ed imparziale. Con il sorteggio vogliamo eradicare quel potere cancerogeno delle correnti che tanto male ha fatto all'onorabilità stessa sociale della magistratura. Con l'Alta Corte di disciplina finalmente chi sbaglia paga, anche se porta una toga. Deve essere finita la stagione di una giustizia domestica e forse addomesticata, una giustizia dove ci si auto-giudica e fatalmente ci si auto-assolve". Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, intervenendo all'evento di FdI in corso Teatro Parenti di Milano in favore del Sì al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo.