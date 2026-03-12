Ancora GT Cup Europe per FAEMS TEAM by Ebimotors con Luvisi e Delli Guanti

Il FAEMS TEAM by Ebimotors parteciperà al campionato GT Cup Europe 2026 con una Porsche 911 GT3 Cup numero 1, serie 992. A bordo ci sono i piloti Pietro Delli Guanti e Matteo Luvisi. La competizione vedrà la squadra affrontare diverse gare lungo il calendario europeo. La stagione si apre con l’impegno ufficiale del team e dei due piloti nella serie continentale.

Ebimotors insieme al Team Faems sarà al via del campionato GT Cup Europe 2026. Al via con la Porsche 911 GT3 Cup numero 1, serie 992, il duo formato da Pietro Delli Guanti e da Matteo Luvisi. Il campionato, di livello europeo, vedrà al via vetture dei principali brand sportivi continentali, come Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche. Ci aspettano in pista una trentina di equipaggi. Ogni evento comprende due sessioni di qualifica e due gare da 55 minuti ciascuna, con cambio pilota obbligatorio. Si correrà su alcuni dei più importanti circuiti europei. Una vetrina di prim’ordine dove, visto quanto accaduto nelle ultime stagioni, il livello che vedremo in pista sarà elevatissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Ancora GT Cup Europe per FAEMS TEAM by Ebimotors con Luvisi e Delli Guanti Aggiornamenti e notizie su Cup Europe Discussioni sull' argomento Ancora GT Cup Europe per FAEMS TEAM by Ebimotors con Luvisi e Delli Guanti; Ferrari: il programma dei piloti ufficiali nelle competizione Endurance e GT; Quanto rumore produce (davvero) l'Autodromo? Lo riveleranno le 5 centraline fisse; GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems Team. GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems TeamEbimotors con Faems Team con il secondo equipaggio per il campionato GT Cup Europe. Al via Martinelli - Pedrini ... ilgiornaledigitale.it TEAM ANNOUNCEMENT #2 Stagione Sportiva 2026 Grazie al connubio vincente tra Fabio Pampado ed Enrico Borghi saranno Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini il secondo equipaggio FAEMS TEAM by Ebimotors nel campionato GT Cup Europe 2026. - facebook.com facebook Michele Merendino and Mark Stansfield in the GT Cup Europe with the Villorba Corse Lamborghini #lamborghini #motorsport x.com