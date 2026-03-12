ancora gt cup europe per faems team by ebimotors con luvisi e delli guanti

Il FAEMS TEAM by Ebimotors partecipa al campionato GT Cup Europe 2026 con due piloti, Pietro Delli Guanti e Matteo Luvisi, che guideranno una Porsche 911 GT3 Cup serie 992 numero 1. La squadra italiana si prepara a scendere in pista nelle prossime gare, portando in gara la vettura e i piloti già noti nel panorama delle corse automobilistiche.

Ebimotors insieme al Team Faems sarà al via del campionato GT Cup Europe 2026. Al via con la Porsche 911 GT3 Cup numero 1, serie 992, il duo formato da Pietro Delli Guanti e da Matteo Luvisi. Il campionato, di livello europeo, vedrà al via vetture dei principali brand sportivi continentali, come Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche. Ci aspettano in pista una trentina di equipaggi. Ogni evento comprende due sessioni di qualifica e due gare da 55 minuti ciascuna, con cambio pilota obbligatorio. Si correrà su alcuni dei più importanti circuiti europei. Una vetrina di prim’ordine dove, visto quanto accaduto nelle ultime stagioni, il livello che vedremo in pista sarà elevatissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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