Ancona | 85enne cade frattura esposta e soccorso lampo

Un uomo di 85 anni è stato soccorso ad Ancona dopo essere caduto per strada. L’incidente ha provocato una frattura esposta alla gamba, che ha richiesto un intervento medico immediato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza e trasportare l’anziano in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Un anziano di 85 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto per strada ad Ancona, riportando una frattura esposta alla gamba. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 11 marzo 2026 in via Podgora, mentre l’uomo cercava di rientrare a casa dopo aver svuotato il contenitore dei rifiuti. La situazione ha richiesto l’intervento immediato della Croce Gialla e il trasferimento urgente verso il presidio regionale. Il clima mite ma instabile, con previsioni di piogge e temporali, potrebbe aver contribuito alle condizioni di scivolosità dell’asfalto che hanno favorito la caduta. Passanti attenti hanno dato l’allarme, permettendo ai soccorritori di intervenire tempestivamente per stabilizzare il paziente prima del trasporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

