Ancona | 3 scafisti arrestati dopo lo sbarco di 100 migranti

A Ancona, tre persone sono state arrestate come scafisti dopo lo sbarco di circa 100 migranti a bordo di una nave umanitaria norvegese. L'imbarcazione ha attraccato nel porto italiano, trasportando i migranti che erano stati recuperati in mare. Le autorità hanno effettuato le operazioni di sbarco e arresto nel corso della giornata.

Una nave umanitaria norvegese ha attraccato ad Ancona portando a terra oltre un centinaio di migranti salvati in mare. La polizia ha identificato e arrestato tre presunti scafisti egiziani tra i soccorsi. L'intervento è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 marzo, con l'obiettivo di isolare gli sfruttatori dai profughi in fuga. Il sindaco ha ringraziato le forze dell'ordine per aver smantellato la catena del crimine. L'operazione ha riguardato la nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese e gestita dall'ONG SOS Méditerranée. I controlli hanno permesso di individuare tre uomini come responsabili del trasporto illegale. Questi soggetti sono stati condotti nella Casa Circondariale di Ancona Montacuto.