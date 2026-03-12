Anche a Catania i rider scenderanno in piazza sabato 14 marzo

Sabato 14 marzo anche i rider di Catania parteciperanno alla mobilitazione nazionale organizzata dalla Cgil, coinvolgendo i lavoratori di Glovo e Deliveroo. La protesta si svolgerà in piazza e mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro di chi consegna cibo a domicilio. L’evento si inserisce in una più ampia iniziativa di protesta che coinvolge diverse città italiane.

Al centro della vertenza ci sono le condizioni di lavoro di migliaia di rider che, secondo la Cgil, "operano ancora con compensi bassi, pagamenti a cottimo e protezioni insufficienti" Sabato 14 marzo anche Catania parteciperà alla mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo, promossa dalla Cgil. L’appuntamento è alle 12 in piazza Stesicoro, dove i fattorini e i rappresentanti sindacali si ritroveranno per chiedere la fine della precarietà e il riconoscimento di salari adeguati, tutele e diritti. La protesta etnea si inserisce in una giornata di iniziative diffuse in tutta Italia. Al centro della vertenza ci sono le condizioni di lavoro di migliaia di rider che, secondo il sindacato, “operano ancora con compensi bassi, pagamenti a cottimo e protezioni insufficienti”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

