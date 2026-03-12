Ammazzò l’ex compagna a Bruzzano Morcaldi è capace di intendere Verso il processo in Corte d’Assise

Un uomo accusato di aver ucciso l’ex compagna a Bruzzano si prepara a comparire in tribunale, dove sarà giudicato dalla Corte d’Assise. Dopo l’arresto, ha affermato di non aver voluto uccidere, ma di aver solo cercato di spaventarla. La procura ha ritenuto che fosse in grado di intendere e di volere al momento dei fatti.

Aveva spiegato, dopo l’arresto, di non aver avuto intenzione di uccidere la donna ma solo di spaventarla. Nel suo interrogatorio aveva fornito una versione ritenuta confusa e non convincente, tra questioni legate all’abitazione e "l’odio" nei confronti della sua ex compagna. È stato dichiarato capace di intendere e volere al momento dell’ omicidio Luigi Morcaldi, il 64enne che il 22 ottobre scorso, a Milano, uccise con almeno 14 coltellate Luciana Ronchi, in strada a pochi passi dalla sua abitazione a Bruzzano. Lo ha stabilito una perizia disposta dalla giudice per le indagini preliminari Lorenza Pasquinelli, su richiesta dei pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti, titolari dell’ indagine per omicidio aggravato dal vincolo affettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

