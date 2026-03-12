Ammazzò l’ex compagna a Bruzzano Morcaldi è capace di intendere Verso il processo in Corte d’Assise

Da ilgiorno.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo accusato di aver ucciso l’ex compagna a Bruzzano si prepara a comparire in tribunale, dove sarà giudicato dalla Corte d’Assise. Dopo l’arresto, ha affermato di non aver voluto uccidere, ma di aver solo cercato di spaventarla. La procura ha ritenuto che fosse in grado di intendere e di volere al momento dei fatti.

Aveva spiegato, dopo l’arresto, di non aver avuto intenzione di uccidere la donna ma solo di spaventarla. Nel suo interrogatorio aveva fornito una versione ritenuta confusa e non convincente, tra questioni legate all’abitazione e "l’odio" nei confronti della sua ex compagna. È stato dichiarato capace di intendere e volere al momento dell’ omicidio Luigi Morcaldi, il 64enne che il 22 ottobre scorso, a Milano, uccise con almeno 14 coltellate Luciana Ronchi, in strada a pochi passi dalla sua abitazione a Bruzzano. Lo ha stabilito una perizia disposta dalla giudice per le indagini preliminari Lorenza Pasquinelli, su richiesta dei pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti, titolari dell’ indagine per omicidio aggravato dal vincolo affettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ammazz242 l8217ex compagna a bruzzano morcaldi 232 capace di intendere verso il processo in corte d8217assise
© Ilgiorno.it - Ammazzò l’ex compagna a Bruzzano. Morcaldi è capace di intendere. Verso il processo in Corte d’Assise

Articoli correlati

Uccise l'ex con 14 coltellate a Bruzzano: "Luigi Morcaldi era capace di intendere e volere"È capace di intendere e di volere Luigi Morcaldi, il 64enne che uccise l'ex compagna Luciana Ronchi in via Grassini a Milano (zona Bruzzano) con 14...

Omicidio Luciana Ronchi, la perizia: “Luigi Morcaldi era capace di intendere e volere”Milano, 11 marzo 2026 – “Capace di intendere e volere” al momento dell'omicidio Luigi Morcaldi, il 64enne che il 22 ottobre scorso, in via Grassini,...

Una selezione di notizie su Ammazzò l'ex compagna a Bruzzano...

Discussioni sull' argomento Uccide l'ex compagna con decine di coltellate. Era ai domiciliari; Uccise l'ex con 14 coltellate a Bruzzano: Luigi Morcaldi era capace di intendere e volere; Donna uccisa in casa, a Messina. Fermato l'ex compagno; Strangolò e uccise l’ex compagna, via al processo: rischia l'ergastolo.

Cerca tra news e video legati all’argomento.