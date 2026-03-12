Un uomo di sessant'anni di origine campana è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per aver molestato una ragazza di sedici anni. La sentenza arriva dopo che è stato riconosciuto colpevole di aver abusato della fiducia di una famiglia amica, coinvolgendo quindi una relazione di conoscenza tra le parti. La vicenda riguarda un episodio di molestie che si è svolto nell'ambito di rapporti personali.

Un sessantenne di origine campana è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per aver abusato della fiducia riposta in lui da una famiglia amica. Il tribunale ha stabilito che l’uomo, noto come amico di casa, ha molestato una sedicenne durante un pomeriggio del primo ottobre 2024 mentre la ragazza attendeva i genitori in un ufficio. Oltre alla pena detentiva, il giudice GUP Andrea Galanti ha ordinato il pagamento delle spese legali e una provvisionale di 8.000 euro a favore della vittima. L’episodio si è verificato quando l’imputato aveva accompagnato la giovane alla scuola guida e successivamente l’aveva portata nel proprio luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amico di casa: 2 anni e 8 mesi per molestie alla sedicenne

