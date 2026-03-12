Amianto all' ex Leuci altre cause vinte contro l' Inps | successo per ex operai

Dopo cinque anni di udienze e numerose perizie mediche, il Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco ha ottenuto la vittoria in cinque cause legali contro l'Inps. Le cause riguardano ex operai che hanno subito esposizione ad amianto nel loro ambiente di lavoro. La presidente del gruppo ha definito il risultato come

L'Inps ha perso anche in appello e dovrà liquidare gli ultimi risarcimenti entro breve tempo. Decisivo l'affondo del Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM) di Lecco Cinque anni di udienze, venticinque perizie mediche condotte una a una e altrettante cause vinte contro l'Inps: il Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM) di Lecco ha raggiunto un traguardo che la presidente Cinzia Manzoni definisce "un po' di giustizia" per chi ha lavorato per decenni in un ambiente saturo di fibre di amianto senza essere mai adeguatamente tutelato. L'annuncio è arrivato stamane, giovedì 12 marzo, nel corso di una conferenza stampa convocata nella piazzetta dell'Isolago alla presenza di numerosi ex operai della Leuci, lo storico stabilimento produttore di lampadine che per anni ha segnato l'economia cittadina. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

