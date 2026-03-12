Amianto all' ex Leuci altre cause vinte contro l' Inps | successo per ex operai

Dopo cinque anni di udienze e venticinque perizie mediche, il Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco ha ottenuto cinque vittorie legali contro l'Inps. Le cause riguardano ex operai che hanno lavorato in ambienti contaminati da amianto e sono state riconosciute le loro ragioni in sede giudiziaria. La presidente del gruppo ha definito questi risultati

L'Inps ha perso anche in appello e dovrà liquidare gli ultimi risarcimenti entro breve tempo. Decisivo l'affondo del Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM) di Lecco Cinque anni di udienze, venticinque perizie mediche condotte una a una e altrettante cause vinte contro l'Inps: il Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM) di Lecco ha raggiunto un traguardo che la presidente Cinzia Manzoni definisce "un po' di giustizia" per chi ha lavorato per decenni in un ambiente saturo di fibre di amianto senza essere mai adeguatamente tutelato. L'annuncio è arrivato stamane, giovedì 12 marzo, nel corso di una conferenza stampa convocata nella piazzetta dell'Isolago alla presenza di numerosi ex operai della Leuci, lo storico stabilimento produttore di lampadine che per anni ha segnato l'economia cittadina. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Amianto killer e burocrazia reticente: per gli ex operai della Leuci arriva la vittoria in Tribunale: “Fatta un po’ di giustizia” Tutti gli aggiornamenti su Amianto all'ex Leuci altre cause vinte... Temi più discussi: Amianto nell'ex Leuci, nuova vittoria per i lavoratori. Anche il tribunale di Milano condanna Inps; Amianto all'ex Leuci, altre cause vinte contro l'Inps: successo per ex operai; Amianto killer e burocrazia reticente: per gli ex operai della Leuci arriva la vittoria in Tribunale: Fatta un po’ di giustizia; Amianto alla Leuci, un’altra causa vinta. Amianto killer e burocrazia reticente: per gli ex operai della Leuci arriva la vittoria in Tribunale: Fatta un po’ di giustiziaLecco, l’Inps non voleva riconoscere i benefici contributivi agli ex dipendenti della storica fabbrica di lampadine. I sopravvissuti al mesotelioma, circa 20 persone, avranno una pensione più alta ... msn.com In fabbrica erano esposti all’amianto. Altri sei ex lavoratori della Leuci vincono la battaglia in tribunaleLecco – Altri sei ex lavoratori della Leuci, esposti all’amianto, hanno vinto la vertenza davanti al giudice del lavoro di Lecco, Federica Trovò. Il riconoscimento riguarda un’indennità e una ... ilgiorno.it Napoli, ricalcolo della pensione per operaio esposto all'amianto Tgr Rai #amianto - facebook.com facebook Amianto nello stabilimento, Tribunale di Napoli ordina ricalcolo della pensione. Bonanni (Ona): "Vicenda giudiziaria dolorosa, ora giustizia per tutti i lavoratori" #ANSA x.com