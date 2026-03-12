Amazon la Procura di Milano chiede il processo | non ha adeguato l’algoritmo

La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio di Amazon Europe e di quattro dirigenti, accusandoli di dichiarazioni infedeli riguardo a una presunta evasione di circa 1,2 miliardi di euro di Iva tra il 2019 e il 2021. Secondo l’accusa, l’azienda non avrebbe adeguato l’algoritmo utilizzato per calcolare e versare le tasse, in relazione a questa vicenda fiscale.

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio della unit europea di Amazon e di quattro dirigenti con l'accusa di dichiarazione infedele per una presunta evasione Iva da circa 1,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2021. E' la prima volta che viene chiesto il processo per una.

Amazon, la procura di Milano chiede il processo per presunta evasione fiscale. L'accusa: «Non ha aggiornato l'algoritmo»
La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio della unit europea di Amazon e di quattro dirigenti con l'accusa di dichiarazione infedele per...

La Procura di Milano chiede il processo per Amazon: nel mirino una presunta evasione da 1.2 miliardi di euro
Milano, 12 marzo 2026 – Una mancata modifica dell'algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea che ha...

