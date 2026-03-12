Alysa Liu, nota per aver vinto l’oro olimpico a Milano Cortina, ha fatto il salto nel mondo della moda, partecipando alle sfilate di Paris Fashion Week e occupando posti in prima fila. La sua trasformazione da atleta a figura di rilievo nel settore fashion ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Ora è considerata una nuova icona nel panorama stilistico.

Vent’anni, campionessa olimpica di pattinaggio artistico ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e nuova protagonista del momento: Liu non ha conquistato solo una medaglia d’oro, ma anche l’attenzione di mezzo internet grazie alla sua energia un po’ ribelle e ai suoi ormai celebri halo hair a righe. Il passo successivo? Parigi, ovviamente. La pattinatrice americana è apparsa tra gli ospiti della sfilata Autunno-Inverno 202627 di Louis Vuitton, trasformando il suo debutto alla Fashion Week in un momento decisamente memorabile. E sì, in una front row piena di star, da Zendaya a Jaden Smith passando per Catherine Deneuve, c’era anche lei, e non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alysa Liu, da campionessa del pattinaggio a nuova icona fashion. Ecco come è stato possibile

Articoli correlati

Cos’ha sui denti la neo campionessa olimpica di pattinaggio Alysa Liu? “L’ho fatto tutto da sola”Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 stanno consacrando non solo il talento atletico, ma anche la personalità dirompente di Alysa Liu.

Tutto quello che riguarda Alysa Liu da campionessa del...

Temi più discussi: Alysa Liu, da campionessa del pattinaggio a nuova icona fashion. Ecco come è stato possibile; La rivoluzione di Alysa Liu: Sui pattini senza essere ragazze perbene; Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate; La campionessa olimpica Alysa Liu si ritira dai campionati mondiali di pattinaggio di figura.

Alysa Liu, da campionessa del pattinaggio a nuova icona fashion. Ecco come è stato possibileDall’oro olimpico di Milano Cortina al front row della Paris Fashion Week: Alysa Liu conquista anche la moda. Tra halo hair iconici, attitudine ribelle e un look Louis Vuitton, la pattinatrice è già u ... vanityfair.it

Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilateI campioni delle Olimpiadi di Milano Cortina sono pronti per andare alla conquista della moda. L’ultima arrivata? Alysa Liu, apparsa in versione glamour alle sfilate di Parigi dopo l’oro nel ... fanpage.it

La coppia del giorno: Zendaya e Alysa Liu alla Fashion Week. - facebook.com facebook

Dall’oro olimpico di Milano Cortina al front row della Paris Fashion Week: Alysa Liu conquista anche la moda. Tra halo hair iconici, attitudine ribelle e un look Louis Vuitton, la pattinatrice è già una delle nuove cool girl della sua generazione x.com