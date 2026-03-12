Nel primo pomeriggio di martedì, un alterco tra due giovani ha causato un blocco totale sulla tratta ferroviaria tra Biella e Santhià. L’incidente ha portato alla soppressione di due corse e ha lasciato circa 30 passeggeri in ritardo di un'ora. La circolazione dei treni è rimasta ferma fino a quando le autorità non sono intervenute per ripristinare la situazione.

Un violento alterco tra due giovani ha paralizzato il traffico ferroviario sulla tratta Biella-Santhià nel primo pomeriggio di martedì, causando la soppressione di due corse e costringendo circa 30 passeggeri ad affrontare un ritardo di un’ora per raggiungere la loro destinazione finale. L’incidente è scaturito da una discussione animata a bordo del treno delle 14:51, degenerata quando uno dei protagonisti si è barricato nel bagno del convoglio, impedendone l’uscita e obbligando i macchinisti a fermare il mezzo. L’intervento immediato dei carabinieri sul posto è stato necessario per riportare la calma in una situazione che aveva bloccato completamente la linea a binario unico, dimostrando come un singolo atto di irruenza possa avere ripercussioni immediate sulla mobilità dell’intera provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alterco sul treno: blocco totale e 30 viaggiatori bloccati

Articoli correlati

Montecatini, arrestato sul treno: armato di forbice avrebbe minacciato gli altri viaggiatoriMONTECATINI TERME (PISTOIA) – E’ stato arrestato su un treno, alla stazione di Montecatini Centro, dopo la segnalazione del capotreno di un convoglio...

Molesta una ragazza disabile sul treno, fermato dai viaggiatori e arrestato dai carabinieriI Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato un 39enne tunisino accusato di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio...