Alphabet ha annunciato di aver deciso di cedere la maggior parte delle sue quote nel progetto Google Fiber, mantenendo solo una partecipazione di minoranza. La vendita coinvolge un fondo di investimento, Stonepeak, che acquisirà la maggioranza delle azioni. La società ha comunicato che continuerà a essere coinvolta nel progetto, ma con un ruolo ridotto rispetto al passato.

Alphabet ha deciso di vendere la maggior parte delle quote del progetto Google Fiber, mantenendo solo una partecipazione minoritaria. L’operazione vedrà il fondo di investimento Stonepeak assumere il controllo della divisione, che si fonderà con Astound Broadband per creare una nuova entità commerciale. Questa mossa segna un ridimensionamento strategico per l’azienda di Mountain View, che dal 2010 ha operato come vero ISP attivo negli Stati Uniti. Nonostante il cambio di proprietà, i clienti esistenti non risentiranno alcuna modifica immediata nei servizi o nelle tariffe previste dai piani attuali. La transazione dovrebbe concretizzarsi entro il quarto trimestre dell’anno, soggetta alle approvazioni degli enti regolatori competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alphabet cede il controllo di Google Fiber a Stonepeak

Articoli correlati

Google resiste al rinnovamento dell’AI, volano gli utili di AlphabetPer affrontare le sfide ha investito molto per espandere la sua capacità e ha annunciato di raddoppiare la spesa portandola a 185 miliardi di dollari...

Alphabet integra intrinsic con google gemini ai potrebbe alimentare robot di nuova generazioneGoogle prosegue la riduzione delle barriere tra software avanzato e operatività fisica, reorganizzando Intrinsic all’interno della propria struttura...