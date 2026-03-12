Alonso sconfortato dalla sua Aston Martin | Terzo quinto o diciassettesimo è la stessa cosa per me

Alonso si dice sconfortato dalla sua Aston Martin, affermando che per lui non fa differenza ottenere il terzo, il quinto o il diciassettesimo posto. Il pilota spagnolo guida un'auto che definisce tutt'altro che di prim'ordine e, alla vigilia del Gran Premio della Cina, ha espresso un commento amaro sulla situazione della squadra. La sua opinione riflette un senso di frustrazione riguardo alle condizioni della vettura in questa stagione.

