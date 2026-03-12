L'pilota di Formula 1 ha commentato la situazione della sua scuderia, affermando di essere dieci volte indietro rispetto alle altre squadre. Ha aggiunto che l’unica strada possibile è lavorare più duramente insieme alla Honda, per contribuire a migliorare le performance del team in un momento complicato. La sua analisi si concentra sulla volontà di aiutare e di affrontare le difficoltà senza lasciarsi spaventare.

Pochi giorni separano Melbourne da Shanghai. Non abbastanza per cambiare lo stato delle cose in casa Aston Martin. Fernando Alonso lo sa e non ci gira intorno: "La situazione non è cambiata nei quattro o cinque giorni trascorsi da Melbourne, quindi sarà un altro weekend difficile, cercando di capire il più possibile l'auto e, eventualmente, limitare i giri in un paio di sessioni perché siamo a corto di pezzi". Una frase che suona come una diagnosi, non come una resa. Perché nel modo in cui lo spagnolo descrive il momento difficile di quello che era uno dei team più attesi all’inizio della stagione, c'è l’amara lucidità di uno dei più esperti veterani della serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alonso e l'Aston Martin nella tempesta: "Siamo 10 volte indietro. Ma non mi spaventa"

