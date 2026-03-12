Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

A Napoli, le autorità hanno deciso di chiudere alcuni servizi e strutture pubbliche dopo l’allerta meteo gialla della Protezione Civile regionale. L’allerta riguarda rischi idrogeologici e idraulici e sarà in vigore dalle 00:00. La città si prepara alle eventuali criticità causate dal maltempo, con interventi che coinvolgono diverse zone e servizi pubblici.

Le decisioni del Comune in considerazione dell'avviso di criticità emanato dalla Protezione civile regionale per fenomeni meteorologici avversi A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore “giallo” emanato dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico, valido dalle 00.00 alle 15.00 di venerdì 13 marzo, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli. Sarà, inoltre, interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Napolitoday.it Allerta meteo: la diretta, divieti e chiusure, oltre 100 interventinella notte #fyp #shorts #viral Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allerta meteo Temi più discussi: Le previsioni meteo su Napoli e Campania: nuovo aumento delle temperature verso i 20 gradi; Regione Campania, allerta meteo arancione: temporali intensi e vento forte; Rischio pioggia a Palermo: ecco l'allerta meteo gialla della Protezione civile; Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provincia. Allerta meteo a Napoli e in Campania venerdì 13 marzoTemporali, raffiche di vento e possibili rovesci: scatta l’allerta meteo gialla in Campania dalla mezzanotte alle 15 di venerdì 13 marzo. napolike.it Allerta meteo a Napoli e Vesuviano: temporali e grandine previsti nei prossimi giorni.Questi fenomeni potrebbero aumentare il rischio di dissesto idrogeologico in alcune aree. Gli scenari di impatto al suolo suggeriscono la possibilità di allagamenti e innalzamenti dei livelli idrometr ... napolipiu.com Allerta meteo in diverse regioni per venerdì 13 marzo: ecco le zone a rischio -> https://tinyurl.com/fxjkk3yp - facebook.com facebook