Allerta meteo a Napoli e Vesuviano | temporali e grandine previsti nei prossimi giorni

Un’allerta meteo gialla riguarda Napoli e l’area vesuviana, con temporali e grandine previsti nei prossimi giorni. Le autorità hanno diffuso avvisi ufficiali e indicazioni di prudenza per i residenti, mentre le previsioni meteo segnalano condizioni di maltempo in arrivo nelle prossime ore. La situazione ha portato a misure di sicurezza e a un monitoraggio costante delle condizioni atmosferiche.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo. Questo avviso sarà attivo dalla mezzanotte di oggi fino alle 15 di domani, venerdì 13 marzo 2026. È fondamentale prestare attenzione alle indicazioni fornite per garantire la sicurezza della popolazione. In queste aree, si prevedono precipitazioni intense, possibilmente accompagnate da temporali. È importante essere preparati a scenari di maltempo significativi, poiché i fenomeni meteorologici potrebbero presentarsi in modo improvviso e intenso.