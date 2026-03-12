Allenamento Atalanta Palladino sorride | un titolarissimo recupera per la sfida contro l’Inter

L'Atalanta ha svolto un allenamento in vista della partita di sabato contro l’Inter. Palladino ha sorriso durante la sessione, e un giocatore considerato titolare si è recuperato dopo un infortunio. La squadra bergamasca sta proseguendo la preparazione in modo regolare, seguendo il programma in vista della prossima sfida.

L' Atalanta di Raffaele Palladino si prepara alla sfida di San Siro contro l' Inter di Cristian Chivu con importanti novità dall'infermeria. Mentre i nerazzurri devono difendere i loro 67 punti in classifica, la Dea recupera una pedina fondamentale per la mediana: Ederson è infatti tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo a Zingonia e sarà regolarmente convocabile per l'anticipo di sabato. Allenamento Atalanta, Ederson recupera per l'Inter. Resta invece incerta la presenza di Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, entrambi reduci da lavori individuali.

L'Atalanta continua a lavorare in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter, in programma alle 20.

