Allegri punta su Fofana | il francese adesso è insostituibile

Allegri ha deciso di puntare su Fofana, considerandolo ora un elemento insostituibile. A gennaio, il francese sembrava vicino a lasciare il Milan per unirsi al Galatasaray, ma la sua situazione è cambiata nel corso della stagione. Fofana è ora integrato nella rosa e il tecnico lo considera una pedina fondamentale per il reparto. La sua presenza è diventata stabile all’interno della squadra.

Youssouf Fofana, a gennaio, sembrava già pronto a lasciare il Milan per aggregarsi ai turchi del Galatasaray. Ma la volontà di rimanere, i vari infortuni e le ultime prestazioni hanno reso il giocatore ex Monaco una pedina importante del centrocampo rossonero. E Massimiliano Allegri sembra non essere più disposto a cedere il talento francese. Il nuovo ruolo e la rinascita di Fofana. Con l'infortunio di Loftus-Cheek, il tecnico rossonero ha dovuto ricostruire il centrocampo. Tra i vari cambiamenti, svolti per ridare equilibrio in mezzo al campo, Allegri ha deciso di cambiare ruolo al centrocampista francese, facendogli alzare il raggio d'azione.

