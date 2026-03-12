Alle Paralimpiadi invernali si svolgono gare di sci alpino da seduti, dove gli atleti e le atlete utilizzano il sit-ski, un monoscì fissato sotto ai quali si trovano gli sci. Questi atleti competono in discipline come discesa, slalom e gigante, mettendo in mostra abilità e determinazione. La competizione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi e si svolge sulle piste di gara ufficiali.

Nello sci alpino da seduti gli atleti e le atlete usano il sit-ski: un monoscì messo sotto a un sedile, che c'entra a suo modo con la Formula 1 Alle Paralimpiadi invernali ci sono gare in cui, in un certo senso, più che sciare si guida. Nello sci alpino paralimpico della categoria sitting, quella in cui si gareggia da seduti, si scende sulla neve grazie a un sedile con sotto uno sci un po’ più largo del normale, il monoscì. L’insieme di sedile e sci si chiama sit-ski e a suo modo ha a che fare con la Formula 1. I sit-ski esistono dagli anni Sessanta, ma alle Paralimpiadi ci sono gare sitting di sci alpino solo dal 1988. All’inizio i sit-ski erano molto pesanti e difficili da manovrare, e ci è voluto tempo – e molto studio – per renderli più leggeri, agili e sicuri, oltre che veloci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alle Paralimpiadi invernali ci sono gare in cui si guida

