Allarme truffe a Salerno e provincia | non calano le segnalazioni delle vittime

A Salerno e nella provincia aumentano le denunce di truffe e tentativi di raggiro, con vittime principalmente anziani. Le segnalazioni arrivano da diverse zone, dal centro cittadino fino alla Valle dell'Irno, evidenziando un fenomeno che coinvolge vari quartieri e comunità. Le autorità continuano a ricevere segnalazioni di episodi di inganno messi in atto dai malviventi.

Dalla classica truffa del finto nipote, alle coppie che fermano in auto ignare conducenti chiedendo indicazioni per ripulire la vettura durante i momenti di distrazione: Salerno è presa di mira dai malviventi Da Salerno centro fino alla Valle dell'Irno: continuano le segnalazioni per truffe e tentate truffe messe a segno dai malviventi ai danni di anziani. Le modalità non risultano neppure originali: c'è chi si spaccia per forze dell'ordine, chiedendo denaro per conto di presunti familiari in difficoltà e c'è chi chiede indicazioni stradali per distrarre la persona al volante - per lo più donne o persone anziane quelle prese di mira- e, con l'intervento di un complice, porta via borse o oggetti personali riposte sul sedile accanto al guidatore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

