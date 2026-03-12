Il ponticello di Sala sulla strada tra Lecco e Bergamo sta cedendo, creando preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. La struttura si trova nel tratto di Calolziocorte e, secondo le prime verifiche, presenta segni di instabilità tali da mettere a rischio la sua apertura futura. La possibilità di una chiusura temporanea o definitiva sta generando attenzione e pratiche di valutazione sul da farsi.

Calolziocorte, 12 marzo 2026 – La Lecco–Bergamo a rischio chiusura, nel punto peggiore e nel momento peggiore. Il ponticello di Sala di Calolziocorte potrebbe chiudere per poterlo sottoporre a un intervento di consolidamento. È il piccolo ponte sul torrente Carpine, un minuscolo corso d’acqua, su qui passa la Statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate, cioè la Lecco–Bergamo appunto. Il ponticello sembra stia cedendo e con esso parte dell’argine su cui poggia: sono in corso verifiche, ma lo si vede anche a occhio nudo. Per questo si sta valutando la necessità di lavori urgenti, che potrebbero comportarne anche la chiusura. Le solite code sulla Lecco-Bergamo La denuncia in Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme Lecco-Bergamo: il ponticello di Sala sta cedendo e rischia di venire chiuso

