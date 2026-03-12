Secondo Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 sono stati chiusi 156.000 negozi in Italia. Durante questo periodo, il commercio urbano ha subito cambiamenti significativi, con un aumento di affitti brevi e ristorazione. L’espansione dell’e-commerce ha contribuito a modificare il panorama commerciale locale, influenzando le attività tradizionali. I dati evidenziano una trasformazione profonda nel settore del commercio e del retail.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il commercio urbano cambia volto: crescono affitti brevi e ristorazione. Effetto e-commerce. Secondo un’analisi diffusa da Confcommercio il tessuto commerciale delle città italiane sta subendo una trasformazione profonda. Tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi circa 156 mila negozi, segno di un cambiamento strutturale nelle attività economiche presenti nei centri urbani. Parallelamente si osserva una crescita significativa delle attività legate al turismo, in particolare nel comparto degli alloggi destinati agli affitti brevi e nella ristorazione. Quest’ultima, nel lungo periodo, ha registrato un incremento di circa 19 mila attività, dimostrando come la domanda turistica stia influenzando fortemente la composizione economica delle città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Allarme Confcommercio: tra il 2012 e il 2025 chiusi 156mila negozi in Italia

