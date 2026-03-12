Alla guida di una Mercedes GLA con la patente sospesa si finge un familiare

Mercoledì sera a Chiari, un uomo di 42 anni è stato fermato dai carabinieri mentre guidava una Mercedes GLA senza documenti. Quando gli è stato chiesto di esibire i documenti, ha cercato di confondere le acque fornendo le generalità di un familiare, nel tentativo di nascondere che la sua patente era stata sospesa. Il tentativo di inganno non è riuscito e la polizia ha proceduto con le verifiche del caso.

Il maldestro tentativo di ingannare i carabinieri è finito male. Mercoledì sera, a Chiari, un uomo di 42 anni è stato fermato alla guida di una Mercedes GLA senza documenti e ha provato a fornire le generalità di un familiare, nel tentativo di nascondere che la sua patente era già stata sospesa. I militari hanno scoperto subito il raggiro e per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero per sostituzione di persona e false dichiarazioni. L’operazione rientra in un più ampio piano di sicurezza, volto a prevenire reati e garantire la sicurezza stradale. I carabinieri hanno sottolineato come la presenza costante sulle strade sia fondamentale per scoraggiare comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

