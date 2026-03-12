Lo chef del ristorante Noma si è dimesso. René Redzepi, noto per la sua posizione in uno dei ristoranti più rinomati al mondo, ha deciso di lasciare il ruolo dopo le accuse di abusi che sono state rivolte nei suoi confronti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni.

René Redzepi, a capo di uno dei migliori ristoranti al mondo, era stato accusato di abusi e violenze da oltre trenta ex dipendenti René Redzepi, uno dei più noti chef del momento, ha lasciato la gestione del ristorante Noma di Copenaghen a seguito di una serie di accuse di abusi mosse da oltre trenta ex dipendenti e raccolte in un’inchiesta uscita domenica sul New York Times, poi molto commentata. In un post su Instagram, Redzepi ha detto di assumersi la responsabilità delle sue azioni, e che «le scuse non bastano». Redzepi, che aveva fondato il Noma nel 2003 assieme all’imprenditore danese Claus Meyer, ha detto anche di essersi dimesso dal consiglio di amministrazione del MAD, un ente benefico istituito sempre da lui nel 2011. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alla fine lo chef del Noma si è dimesso

“Mi scuso con chi ha sofferto, non riuscivo a reggere la pressione. Oggi sto imparando a gestire la rabbia”: lo chef del Noma conferma gli abusi e i maltrattamenti nel ristorante stellatoRené Redzepi in un lungo post social risponde alle accuse emerse online il mese scorso da ex dipendenti e al nuovo articolo del "New York Times" che...

“Lo chef li infilzava con il forchettone da barbecue. Quando una stagista 19enne si bruciò il volto, tutti ridevano. Sento ancora le urla”: il ristorante stellato “Noma” accusato di abusi e maltrattamenti“Ricordo quella volta che una stagista di 19 anni si bruciò la faccia e tutto lo staff ha riso fin quando non li ho costretti a chiamare...

