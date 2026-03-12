alice campello come chiara ferragni la richiesta di morata sui figli

Alice Campello, nota influencer, e Chiara Ferragni sono amiche da anni e condividono il mondo dei social media. Recentemente, Morata ha fatto una richiesta riguardo ai figli, aggiungendo un nuovo capitolo alle loro vite pubbliche. Le due si trovano ora a affrontare questioni personali che attirano l’attenzione dei media e dei follower. La loro quotidianità si incrocia spesso con eventi di interesse pubblico.

Amiche da tempo e protagoniste dello stesso universo digitale, Alice Campello e Chiara Ferragni condividono oggi anche un destino simile. Due delle influencer più seguite in Italia, entrambe alle prese con la fine di un matrimonio e con una nuova vita da costruire, tra lavoro, maternità e milioni di follower che continuano a seguirle ogni giorno. E c’è un altro dettaglio che le accomuna: la gestione dei figli sui social. Dopo la fine delle rispettive relazioni, sia Alice sia Chiara hanno dovuto ridefinire il modo in cui raccontare la propria famiglia online. Una conseguenza forse inattesa della separazione, soprattutto per chi è abituato a condividere molto sul web, ma che ha inevitabilmente cambiato il loro modo di condividere la quotidianità con il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

