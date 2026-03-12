Algoritmo contro diritti | 10 mila rider esigono

Circa diecimila rider hanno manifestato per chiedere maggiori tutele, in seguito alle inchieste della Procura di Milano su Deliveroo e Glovo. Le indagini hanno messo in luce presunti casi di sfruttamento, alimentando le critiche alle condizioni di lavoro e alle pratiche delle piattaforme di consegna. La protesta è avvenuta nel contesto di un crescente dibattito sulle modalità di impiego nel settore.

Le inchieste della Procura di Milano su Deliveroo e Glovo hanno riaperto il dibattito sulle condizioni dei rider, confermando le denunce sindacali sullo sfruttamento mascherato da lavoro autonomo. La Cgil e le categorie di Rimini chiedono l'applicazione immediata del contratto nazionale della logistica per garantire diritti e salari dignitosi ai corrieri che ogni giorno macinano chilometri di asfalto. La situazione attuale vede circa 10 mila giovani impegnati nelle consegne, molti dei quali di origine straniera o italiani del Sud Italia, uniti dal bisogno di lavorare per mantenere le proprie famiglie. Dietro la facciata digitale dell'algoritmo si nasconde un sistema che scarica interamente il rischio d'impresa sui lavoratori, trasformando il tempo di attesa in ore non retribuite e rendendo difficile raggiungere la paga oraria promessa.