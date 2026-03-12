Alcaraz ha vinto facilmente contro Ruud in due set, con il punteggio di 6-1 7-6(2), e si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Indian Wells. La partita si è conclusa con un netto primo set e una seconda frazione più combattuta, terminata al tiebreak. La vittoria permette al tennista di avanzare nel torneo statunitense.

La quindicesima vittoria consecutiva di Carlos Alcaraz in questo 2026 regala una prestazione semplicemente mostruosa del numero uno del mondo nel primo set, l’ennesima di questi mesi. Il malcapitato Casper Ruud si becca un 6-1 7-6 (2) in un’ora e mezza negli ottavi di finale di Indian Wells, salendo di livello nel secondo set e dando il tutto per tutto per contrastare la tremenda furia agonistica del sette volte campione slam. Non c’è riuscito fino in fondo, ma per fare partita pari con Carlos in questo momento devi tirare tutto e sperare che la pallina rimanga tra le righe. Alcaraz nella prima mezz’ora è stato in “God mode”, quel livello di gioco irreale che il murciano regala nelle sue giornate migliori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz spaziale a Indian Wells: domina Ruud in due set e vola ai quarti

